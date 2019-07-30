حضور جماهري كبير لحفل الحر بالفنديق.. فتيات وشبان يرددون أغانيه بصوت واحد-فيديو

أحيا مغني الراب الحر، ليلة الأحد الاثنين، حفلا غنائيا، حضره عدده كبير من الجمهور بمدينته الأم الفنيدق، ضمن فعاليات مهرجان الفنيدق الثقافي و الفني والرياضي.

ورددت الجماهير الحاضرة أغاني الرابور الحر، الجديدة منها أو القديمة، بشكل أفرحه كثيرا، خصوصا أنه كان غائبا عن الإصدارات لمدة سنة قبل أن يعود بعمله الأخير “الغريب”.

ويعتبر الحر من بين الفنانين الذي يشاركون سنويا في مهرجان الفنديق بشكل جعله يعتبر نفسه ابن المهرجان.

وعبرت جماهير حاضرة عن إعجابها بالحر ونوعية أغاني الراب التي يقدم.