أحيا مغني الراب الحر، ليلة الأحد الاثنين، حفلا غنائيا، حضره عدده كبير من الجمهور بمدينته الأم الفنيدق، ضمن فعاليات مهرجان الفنيدق الثقافي و الفني والرياضي.
ورددت الجماهير الحاضرة أغاني الرابور الحر، الجديدة منها أو القديمة، بشكل أفرحه كثيرا، خصوصا أنه كان غائبا عن الإصدارات لمدة سنة قبل أن يعود بعمله الأخير “الغريب”.
ويعتبر الحر من بين الفنانين الذي يشاركون سنويا في مهرجان الفنديق بشكل جعله يعتبر نفسه ابن المهرجان.
وعبرت جماهير حاضرة عن إعجابها بالحر ونوعية أغاني الراب التي يقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور جماهري كبير لحفل الحر بالفنديق.. فتيات وشبان يرددون أغانيه بصوت واحد-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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