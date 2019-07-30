مقتل 18 من مليشيا الحوثي في البيضاء اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 13 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط البلاد، فيما لقي 4 انقلابيين مصرعهم أثناء زراعتهم عبوات ناسفة وألغاما بالمحافظة ذاتها.

وقال مكتب إعلام محافظة البيضاء، في بيان له، إن "9 حوثيين لقوا مصرعهم في جبهة قانية بالمحافظة، إثر محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع الجيش".

وأضاف أن "4 حوثيين من الفريق الخاص بزراعة الألغام والعبوات الناسفة قتلوا أثناء زراعة شبكة ألغام وعبوات ناسفة حول أحد المواقع التي لا يزالون متمركزين فيها بالجبهة ذاتها".

وتابع البيان أن "5 من عناصر الحوثي قتلوا، وأصيب آخرون في كمين لأفراد الجيش الوطني تم نصبه لمجموعة الانقلابيين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في الجبهة نفسها".

وكانت قوات الجيش اليمني حررت خلال الفترة الأخيرة مناطق ومواقع في محافظة البيضاء، مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.