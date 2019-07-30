البرهان: لا تدخل في لجنة التحقيق بأحداث "الأبيض"

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، أنه لا تدخل في عمل لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها النائب العام في أحداث الأبيض.

وقال البرهان، في حديث تلفزيوني، إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف ولا نرضى بموت أي شخص من أبناء السودان".

وأضاف: "نعيش أجواء مشحونة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها والشعب السوداني صبور على تلك الأوضاع"، لافتاً إلى أن الشعب "صبر صبراً لا تتحمله الجبال".

وأعرب عن أمله في سرعة التوصل إلى اتفاق يخرج السودان من أزمته، معلناً جاهزية المجلس العسكري الانتقالي التامة للتفاوض، وأنه ينتظر الطرف الآخر.

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وشدد البرهان على ضرورة عدم التشكيك في أجهزة السودان العدلية، مؤكداً أن "الشعب السوداني شاهد على نزاهة الأجهزة العدلية وهم أهل ثقة وكفاءة وعدل".

وأشار إلى أن هناك 3 محاولات انقلابية تم كشفها وضبط المخططين لها، مشدداً على أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ليس لديه أي رغبة في الاستمرار بالحكم.

وشكلت السلطات السودانية لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض.

ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن مدينة الأبيض شهدت، الإثنين، احتجاجات نفذها طلاب المدارس جراء ما اعتبروه "انعدام المواصلات وغلاء الخبز".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 5 طلاب قتلوا أثناء محاولة الأجهزة الأمنية تفريق الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة السودانية بأن الحصيلة الكلية لضحايا الاحتجاجات بالبلاد منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى مطلع يوليو/تموز بلغت 184 قتيلاً.