المسماري: قصفنا "معيتيقة" لتدمير غرف التحكم بالطائرات التركية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الثلاثاء: "إن التنظيمات الإرهابية ما هي إلا أقنعة للتدخل الأجنبي من تركيا وقطر في ليبيا".

وأضاف المسماري خلال تصريحات صحفية أن قوات الجيش الوطني قامت بقصف الجناح العسكري بمطار معيتيقة الذي يحوي غرف التحكم في الطائرات المسيرة التركية.

وتمكنت قوات الجيش مطلع الأسبوع الجاري من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.

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وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجودا دائما لطائرة الإنذار المبكر Boeing 737 Peace Eagle التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقا من قاعدة قونيا الجوية.





وبحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الموقع أن تدخل نظام أردوغان لا يقتصر على الدعم الجوي المقدم لمليشيات السراج، بل رصد طلعات شبه منتظمة لنقل الأسلحة والذخائر من أوكرانيا عن طريق طائرات شحن تتبع شركة "Sky Viatrans" الأوكرانية.