السودان يعلن تعليق الدراسة لدواعٍ أمنية

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، تعليق الدراسة لمراحل التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال في كل أنحاء البلاد، لدواعٍ أمنية.

ووجه صديق جمعة الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي حكام الولايات السودانية بتعطيل الدراسة ابتداء من الأربعاء حتى إشعار آخر، استجابة لقرار المجلس العسكري.

وبرر المجلس العسكري قرار تعليق الدراسة بأنه جاء لدواعٍ أمنية.

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وجاء قرار تعليق الدراسة، بعد احتجاجات واسعة قادها طلاب في عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم، وذلك للتنديد بمقتل طلاب في احتجاجات مماثلة بمدينة الأبيض غربي البلاد الإثنين الماضي.

وشكلت السلطات السودانية لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض.

وأوكل الصادق الطيب عبدالله حاكم ولاية شمال كردفان رئاسة اللجنة إلى صلاح عبدالرحيم حجير كبير المستشارين، والعميد شرطة محمد علي عبدالجبار عضواً ومقرراً، واختيار ممثل للفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض، وممثل لكل من الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية.

وقال إن قراره يأتي تحقيقا للعدالة واستجلاء للحقائق والملابسات التي صاحبت احتجاجات الطلاب الأخيرة بمدينة الأبيض وعملاً بأحكام قانون لجان التحقيق لسنة 1954.

وأوضح القرار أن "اللجنة ستعمل على التحري والتحقيق من الأسباب والجهات التي دفعت الطلاب إلى الخروج في الاحتجاجات وفقا لقانون لجان التحقيق وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المحتجين وحصر الخسائر والأضرار التي حدثت في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".