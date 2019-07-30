قيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان: نطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد قتلة المتظاهرين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان ساطع الحاج، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي باتخاذ إجراءات فورية ضد قتلة المتظاهرين.

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار بالحكم، مشيرا إلى أن المجلس جاهز للتفاوض والتوقيع على اتفاق سياسي.

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وأضاف البرهان، خلال لقاء على التليفزيون السوداني، أن قوات الدعم السريع تعمل بأوامر من القوات المسلحة.

وأشار البرهان إلى أنه “لا يوجد تنافس بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع”.

وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الانقلابيين في القوات المسلحة استعانوا بأشخاص من أحزاب سياسية إضافة إلى حزبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

وكشف البرهان أن “المجلس العسكري جاهز للتفاوض والتوقيع على اتفاق سياسي”، لافتا إلى أن “التأخير في التوقيع على الاتفاق السياسي يسبب الكثير من المشاكل والأزمات”.