الان تتابع روحاني يستجدي ماكرون: الإرهاب الاقتصادي الأميركي غير إنساني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استجدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جراء وطأة العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران، والتي حاصرت الأخيرة اقتصاديا.

وقال روحاني، في مقابلة مع ماكرون نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الارهاب الاقتصادي الأمريكي غير إنساني.

وأفاد تقرير لموقع إذاعة “فردا ” الأميركية الناطقة بالفارسية من براغ، بأن بيانات شركات تتبع الناقلات تكشف أن أكثر من 111 مليون برميل من نفط إيران أصبحت مكدسة في الموانئ دون زبائن، خلال شهر يوليو الجاري فقط.

وأشارت الأرقام في تقرير لشركة “كبلر Kpler”، التي تقوم بتتبع شحنات النفط في جميع أنحاء العالم، إلى أن النفط الإيراني المخزّن في ناقلات ثابتة حول منطقة الخليج العربي وصل إلى 56 مليون برميل، أي نحو الضعف منذ شهرين.

وأوضحت الأرقام أن 55.5 مليون برميل أيضا يتم تخزينها في منشآت برية في إيران وكمية كبيرة أخرى منها في منشآت داليان وجينجو في الصين.

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وبهذا يبلغ إجمالي مخزون النفط المكدس ما لا يقل عن 111 مليون برميل، وهذا فقط منذ بدء سريان الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيراني في مطلع مايو الماضي.

وكانت إيران قبل ذلك تصدر حوالي مليوني برميل في اليوم كحصة لها في السوق العالمية والتي انخفضت حاليا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا.

وبلغة الأرقام، تراجعت واردات الصين من النفط الإيراني بـ60% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك إثر انتهاء مهلة الإعفاء من العقوبات الأميركية في مايو.

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد منحت ثمانية مستوردين للنفط الإيراني، مهلة لمدة 180 يوماً في نوفمبر الماضي، لوقف مشترياتهم النفطية من إيران.

وبلغت واردات الصين من النفط الإيراني 855 ألف طن خلال شهر يونيو. وكذلك تراجعت واردات الصين بـ30% خلال الأشهر الستة الاولى من العام لتبلغ 11 مليون طن.

وأشار التقرير الى أنه ليس من الواضح مقدار الكمية التي يتم تخزينها في الصين ومقدار الاستهلاك.

وتقول كبلر إن إيران لم تعد تملك ناقلات نفط كافية لتخزين النفط.