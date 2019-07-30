السيد: يسقط مفهوم الدولة عندما تصبح التسويات السياسية أقوى من القوانين

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى ان "الحكومة معطلة، ‏و​القضاء​ مرتهن ،و​الأمن​ إستزلام وتسييس، والإدارة فساد ،و​الإقتصاد​ شلل، والبلد على الهوارة، ‏والكل رؤوس تحكم ولا حاكم، والشعب في خبر كان"، متسائلا:"‏لماذا كل هذا؟! ببساطة، يسقط مفهوم ​الدولة​، عندما تصبح التسويات السياسية أعلى وأقوى من ​الدستور​ والقوانين والقضاء والأمن والأخلاق".

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