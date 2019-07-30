مسيرة جماهيرية لبنانية – فلسطينية في صيدا رفضا لقرار وزير العمل

شهدت مدينة صيدا تظاهرة لبنانية – فلسطينية مشتركة، دعا اليها الامين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد و"اللقاء السياسي اللبناني – الفلسطيني"، وذلك رفضا لقرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان، بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، بفرض حصولهم على "اجازات عمل".
وقد انطلقت التظاهرة من ساحة "الشهداء" وسط اجراءات أمنية إتخذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لتأمين خط سيرها، وجابت شارع رياض الصلح الرئيسي وصولا الى ساحة "النجمة".
وأكد سعد "أحقية المطلب الفلسطيني بإستثناء العمال الفلسطينيين من اجازات العمل باعتبارهم لاجئين قسرا في لبنان"، داعيا الى "استمرار التحركات السلمية حتى اقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان".
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