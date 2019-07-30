أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "وفودًا من كبار ضباط القيادة، قامت في مناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش، بزيارة قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية و​المدارس​ والمعاهد والكليات والمواقع والألوية والأفواج مع القطع التابعة لها والقطع المستقلّة في أماكن انتشارها، حيث قدمت التهاني للعسكريين، ونقلت توجيهات القيادة إليهم في ظلّ التطورات الراهنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفود من كبار ضباط قيادة الجيش قدموا التهاني للعسكريين لمناسبة عيد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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