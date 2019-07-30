قتيل طعنًا بالسكاكين في منطقة أدونيس وتوقيف أحد الفاعلين

طعن المدعوان "ش.ن." و"ج.ن." الشاب "ي. م." بالسكاكين في ظهره بعد خلاف وقع بينهم لأسباب مادية، في محلة أدونيس كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها وتحرياتها، وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من القبض على أحد المشاركين في الجريمة، ويدعى "ج. ن."، فيما فر رفيقه إلى جهة مجهولة.
وبعد معاينة الجثة من الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة سيارة إلى مستسفى سيدة لبنان في جونيه.
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