قتيل طعنًا بالسكاكين في منطقة أدونيس وتوقيف أحد الفاعلين

طعن المدعوان "ش.ن." و"ج.ن." الشاب "ي. م." بالسكاكين في ظهره بعد خلاف وقع بينهم لأسباب مادية، في محلة ​أدونيس​ كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وسارعت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها وتحرياتها، وتمكنت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ من القبض على أحد المشاركين في الجريمة، ويدعى "ج. ن."، فيما فر رفيقه إلى جهة مجهولة.

وبعد معاينة الجثة من الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة ​سيارة​ إلى مستسفى ​سيدة لبنان​ في ​جونيه​.