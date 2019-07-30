جونسون: بريطانيا لن تفرض أبدا حواجز فعلية على الحدود مع إيرلندا

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الايرلندي ليو فارادكار، أنّ "​بريطانيا​ لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف أن تقيم حواجز فعليّة على الحدود في ​إيرلندا​ الشمالية".

وحذّر جونسون، في تاصريح صحافي لاحق، أنّه "إذا لم تتخل ​بروكسل​ عن تمسّكها بخطة "شبكة الأمان" الحالية الهادفة إلى الإبقاء على الحدود مفتوحة، فإنّ بريطانيا ستغادر بدون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل".

وستصبح الحدود البرية بين ​إيرلندا الشمالية​ البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في ​الاتحاد الأوروبي​، جزءًا من الحدود الخارجية للاتحاد عند خروج بريطانيا منه، وتشكّل كيفيّة إدارتها موضع جدل كبير.