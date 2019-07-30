جونسون: بريطانيا لن تفرض أبدا حواجز فعلية على الحدود مع إيرلندا

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الايرلندي ليو فارادكار، أنّ "بريطانيا لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف أن تقيم حواجز فعليّة على الحدود في إيرلندا الشمالية".
وحذّر جونسون، في تاصريح صحافي لاحق، أنّه "إذا لم تتخل بروكسل عن تمسّكها بخطة "شبكة الأمان" الحالية الهادفة إلى الإبقاء على الحدود مفتوحة، فإنّ بريطانيا ستغادر بدون اتفاق في 31 تشرين الأول المقبل".
وستصبح الحدود البرية بين إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، جزءًا من الحدود الخارجية للاتحاد عند خروج بريطانيا منه، وتشكّل كيفيّة إدارتها موضع جدل كبير.
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