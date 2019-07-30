القضاء الأوكراني أمر بمصادرة ناقلة روسية احتُجزت الأسبوع الماضي

أعلن المدّعي العام العسكري في أوكرانيا أناتولي ماتيوس، أنّ "محكمة أوديسا في جنوب البلاد، أصدرت قرارًا بمصادرة ناقلة النفط الروسية "نيكا سبيريت"، الّتي احتُجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا.
وأفادت شركة "التومار شيبينغ" الروسية، مالكة الناقلة، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأنّ "إدارتها على تواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد حلّ لمجموعة قضايا على صلة بالسفينة".
وكان قد أعلن جهاز الأمن الأوكراني الأسبوع الماضي، أنّه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقًا باسم "نيما" لدى دخولها ميناء اسماعيل في منطقة أوديسا. واستجوب الجهاز طاقم الناقلة المؤلف من 10 أفراد، وسمح لهم بعدها بالعودة إلى روسيا.
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