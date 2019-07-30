اندلاع اشتباكات في هونغ كونغ بعد توجيه تهمة المشاركة بأعمال شغب لمتظاهرين

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للديمقراطية والشرطة في ​هونغ كونغ​، بعد أن وجّهت الشرطة تهمة المشاركة في أعمال شغب إلى عشرات المتظاهرين، وعقوبة التهمة السجن ما يصل إلى 10 سنوات.

وبيّنت وكالة "فرانس برس"، أنّ "الشرطة استخدمت غاز الفلفل والعصي لتفريق المتظاهرين الّذين تجمّعوا أمام مركز الشرطة في حي كواي تشونغ. وردّ المتظاهرون برشق الشرطة بالعبوات البلاستيكيّة والمظلات".

وهذه المواجهات كانت أقلّ عنفًا وأقصر مدّة مقارنةً بمواجهات أخرى، لكن التوتر لا يزال متصاعدًا.

يُذكر أنّ هونغ كونغ تشهد منذ سبعة أسابيع تظاهرات حاشدة، تخلّل بعضها أعمال عنف، على خلفيّة مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى ​الصين​ القارية.