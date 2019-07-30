مقتل خمسة أشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة في جنوب غرب باكستان

أعلن قائد شرطة إقليم ​بلوشستان​ في جنوب غرب ​باكستان​، محسن حسن بات، "مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 25 آخرين، جراء انفجار ​دراجة نارية​ مفخّخة في كويتا كبرى مدن الإقليم، مستهدفةً شاحنة للشرطة كانت مركونة أمام مركز لقوات الأمن".

وأوضح أنّ "الحصيلة قد ترتفع لأنّ عددًا من الجرحى بحال حرجة"، لافتًا إلى أنّ "العبوة المزروعة في دراجة نارية قد تمّ تفجيرها عن بعد".

من جهته، بيّن المتحدث باسم حكومة بلوشستان لياقات شهواني، بأنّ "أغلبيّة الجرحى هم من المارة".