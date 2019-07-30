شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف الدعم الإيرانى غير المحدود لـ"أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تطورات المشهد الداخلى فى تركيا عن المزيد من العلاقات المتنامية، التى تدفع حكومة الملالى الإيرانية لمساندة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،خاصة وأن الاقتصاد التركى تعرض لعدة ضربات موجعة خلال الفترة الماضية، على أثر توتر علاقات أنقرة مع واشنطن .

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وأكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن الدعم الإيرانى لحكومة رجب ردوغان اتضح فى الاستثمارات الإيرانية، التى تزايدت مؤخرا فى تركيا، حيث كشفت التقارير التركية الرسمية أن الإيرانيين تصدروا المركز الأول فى قائمة الجنسيات الطالبة للحصول على الجنسية التركية، بعدما احتلوا المركز الأول فى قائمة الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى تركيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، عن طريق تأسيس 513 شركة فى تركيا .

وأضاف التقرير ، أن المساندة الاقتصادية، التى تقدمها حكومة الملالى لأردوغان، محاولة بائسة للحفاظ على تحالف الشر، الذى يضم إلى جانب تركيا قطر وإيران، فالثلاثى معا يدعمون بعضهم بعضا ؛ هربا من انعكاسات العزلة الدولية التى يعيشونها ؛ بسبب المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد، وخلافات الدول العربية مع تركيا وإيران، هذا بالإضافة إلى الصدام الحالى بين أمريكا من جهة وأنقرة وطهران من جهة أخرى ، وبحسب التقرير أن هذه التطورات، بالإضافة إلى أنها تعكس تنامى علاقات إيران مع حكومة رجب أردوغان، تكشف عن وضع كارثى يعيشه الاقتصاد التركى، منذ أزمة احتجاز تركيا للقس الأمريكى قبل عدة أشهر، خاصة وأن التوتر تجدد مؤخرا مع إتمام تركيا لصفقة إس 400 مع روسيا.