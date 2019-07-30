شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تدعو لوضع خطة زمنية لتطوير منظومة المواقف وتعظيم مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد ملف متكامل عن مشكلة مواقف السرفيس والأجرة، وما تم التوصل إليه خلال الجلسات التى عقدتها اللجنة فى الفترة السابقة لمناقشة هذا الملف، وما تم اتخاذه من قبل الحكومة من إجراءات فى هذا الصدد.

وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ستحدد خارطة طريق بجدول زمنى للتعامل مع هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة، لتكون هناك خطة لمواجهة المواقف العشوائية غير الرسمية، وما يمكن أن يتم تقنينه أو إزالته منها، وكذلك تطوير المواقف الرسمية وحسن استغلال الإمكانيات والموارد والعناصر البشرية وتأهيلها، وتعظيم مواردها، بما يوقف إهدار أموال الدولة، ويدخل موارد كبيرة.

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وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ستتعامل فى ملف المواقف على غرار موضوع التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات.

جدير بالذكر، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، قدمت بيان للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمواقف والساحات الخاصة بالسيارات بالمحافظات عن الفترة من أول يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، كشفت فيه أن إجمالى عدد المواقف والساحات، وأن أماكن انتظار السيارات الرسمية فى كل المحافظات الـ27 يصل إلى 878، وأن إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183.

كما أوضحت الحكومة فى مذكرتها للبرلمان، أن عدد العمالة الفعلية بالمنظومة يصل إلى 7724 عاملا، بينما يصل عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة ومحملة عليها إلى 1627 عاملا، وإجمالى إيرادات المواقف فى جميع المحافظات تبلغ 371 مليونا و547 ألفا و874 جنيها، والمصروفات 253 مليونا و226 ألفا و219 جنيها.