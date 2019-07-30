مجازر اللحوم الحمراء بدون مراقبة البياطرة..حماية المستهلك: المغاربة في خطر!

لازالت بعض المجازر في المغرب بدون مراقبة الأطباء البياطرة، ما يعني أن اللحوم الحمراء التي يقتنيها عدد من المغاربة من بدون ختم الأطباء البيطريين، بالتالي يوجد احتمال كبير لتعرض مستهلكيها لأمراض خطيرة.

وفي هذا السياق، دق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه مع “اليوم24″، ناقوس الخطر، وحذر من الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، إن كانت المجازر لا تتوفر على شروط السلامة.

وأفاد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن بعض المجازر في العديد من المدن المغربية من دون تفتيش البياطرة، خاصة تلك التي لا تحترم الشروط الضرورية، وتعرف تكاثر عدة أنواع من البكتيريا بسبب الدم والأوساخ.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إذا كانت البهيمة مصابة وذبحت بدون مراقبة قبلية وبعدية، فهناك خطر انتقال أمراض خطيرة من الحيوان إلى الانسان.

Advertisements

واعتبر بوعزة الخراطي أنه “إذا بقت المجازر مفتوحة وتعمل بدون مراقبة فهذه جريمة في حق المستهلك”.

كما دعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، وزارة الداخلية، باعتبارها مسؤولة، إلى التدخل لمعالجة الوضع.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن حذر من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، واعتبر تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، أن بعض المجازر للحوم الحمراء لا تحترم المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع اللحوم في الأسواق.