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بلهندة في طريقه إلى الدوري السعودي من بوابة هذا الفريق

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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بات الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب فريق غلطة سراي التركي، قريبا من الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “نادينا” السعودي، نقلا عن تقارير صحفية تركية، أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصايغ، قدمت عرضا رسميا لغلطة سراي، من أجل الظفر بخدمات بلهندة.

وأضافت، أن المفاوضات بين الجانبين تسير بشكل جيد، علما أن الفريق الأخضر قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو، بينما تطالب إدارة الفريق التركي بمبلغ 13 مليون يورو مقابل انضمام لاعبها إلى النادي السعودي.

وكان صاحب 28 عاما، انتقل إلى غلطة سراي خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، قادما من دينامو كييف الأوكراني، كما سبق له حمل ألوان مونبوليي ونيس في فرنسا، وشالكه 04 الألماني.

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