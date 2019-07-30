صورة.. الكوكب المراكشي يضم فيفيان مابيدي

تعاقد فريق الكوكب الرياضي الرياضي المراكشي لكرة القدم، أمس الاثنين، مع اللاعب فيفيان مابيدي، الذي سيعزز صفوف الفريق بدءا من الموسم القادم.

ووقع مابيدي في كشوفات فارس النخيل عقدا يمتد لموسمين، إذ يسعى الفريق المراكشي إلى الاستفادة من التجارب التي راكمها لاعب منتخب إفريقيا الوسطى، للعودة سريعا إلى البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وسبق لصاحب 30 عاما، أن دافع عن ألوان الدفاع الحسني الجديدي، قبل أن ينتقل إلى الرجاء الرياضي، عام 2012، حيث أمضى معه ثلاثة مواسم، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى المغرب التطواني، الذي أعاره خلال الميركاتو الصيفي لسنة 2017 إلى أهلي طرابلس الليبي، قبل أن يعود وينهي عقده مع “الماط” متم عام 2018.