بئر المكسور: إصابة خطيرة لطفلة ركلها حصان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت مساء اليوم الثلاثاء، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، في بئر المكسور، بجراح خطيرة، عقِب أن ركلها حصان.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي أُصيبت فيه الطفلة، الإسعافات الأولية لها، ونقلها لمستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.
وعُلم أن الإصابة خطيرة لأن الطفلة تعرّضت للركل في منطقة الرأس.
يُذكر أن الحوادث، النابعة من عدم الانتباه الكافي، قد ازدادت في الآونة الأخيرة، ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.
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