طمرة: اعتقال شقيقي ضحية الطعن على خلفية ميوله الجنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، شقيقي ضحية الطعن التي وقعت على مدخل مركز لإيواء الشبان المثليين الذين يمرون في ضائقة في مدينة يافا، للتحقيق في مركز الشرطة في مدينة طمرة.

وسيتم عرض الشابين (أحدهما في الثلاثينات من عمره والآخر في الأربعينات) على محكمة الصلح في تل أبيب للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما، صباح يوم غد، الأربعاء.

ونفى المشتبه بهما في جريمة الطعن التي أسفرت عن إصابة فتى (17 عاما) بجروح وُصفت بالخطيرة، خلال التحقيقات، مسؤوليتهما عن الجريمة.

وفي وقت لاحق، أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، إلى أن المشتبه بهما سلما نفسيهما في مركز الشرطة بطمرة، بعد أن فشلت الشرطة خلال الأيام الأربعة الماضية من إلقاء القبض عليهما.

وقدم المشتبه بهما للمحققين ذرائع وقرائن تربط تواجدهما في مكان آخر، في الوقت الذي وقعت خلاله الجريمة، ظهر يوم الجمعة الماضي.

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يذكر أن ضحية جريمة الطعن كان قد أكد لعناصر الشرطة التي وصلت إلى المكان، إنه تعرض للطعن على يد شقيقه، وأكدت الشرطة أن الجريمة ارتكبت على خلفية الميول الجنسية للضحية.

ووقعت جريمة الطعن على مدخل ملجأ للشبان المثليين الذين يمرون في ضائقة، حيث أفادت الأنباء بأن الضحية فتى عربي من مدينة طمرة، غادر من بيته خلال الفترة الماضية ليستقر في الملجأ الذي شهد مدخله جريمة الطعن.

ونقل المصاب إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب وهو في حالة خطيرة، فيما طرأ تحسن على حالة المصاب، بحسب ما أفادت به المصادر الطبية، التي أكدت أن المصاب عاد إلى وعيه وهو يتنفس بقواه الذاتية.