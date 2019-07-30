الطيران المدني تنفي ما نسب لها بشأن تحذير الاجانب القادمين لمطار بغداد

نفت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، ما نسب لها بشأن تحذير الاجانب القادمين الى مطار بغداد الدولي، مؤكدة انها تحتفظ بحقها القانوني في تحريك دعوة قضائية.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود تحذير للأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي عار عن الصحة، ولم يتم نشر أي تحذير على مواقع السلطة او مطار بغداد الدولي الرسمية للمسافرين الأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي، وبعد التحري عن مصدر المعلومة تبين انها مأخوذة من موقع وهمي يدعي انه لمطار بغداد الدولي، فيما لم يتم التطرق لمثل هذه المعلومات المزيفة في موقع المطار الرسمي".



واضافت السلطة، "وبهذا الصدد تحذر سلطة الطيران المدني العراقي باعتبارها المسؤولة عن أمن وسلامة الطيران المدني في العراق الجميع من عدم توخي الدقة في النشر وعدم زج اسمها في مثل هكذا أخبار عارية عن الصحة وتؤثر سلبا في اسم وسمعة العراق، وتؤكد انها تحتفظ بحقها القانوني في تحريك دعوة قضائية ضد هذا الموقع وكل من يتعامل معه".

