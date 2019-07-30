الخليج 365 تنشر نتائج امتحان الطلبة الموهوبين التمهيدي

اعلنت وزارة التربية/ رعاية الموهوبين اسماء الطلبة الذين اجتازوا الاختبار التنافسي التمهيدي الاول لطلبة الرابع الابتدائي والاول متوسط لمدارس الموهوبين. وتشمل النتائج محافظات بغداد والبصرة ونينوى والانبار والنجف وذي قار وميسان. وادناه نتائج امتحان الطلبة الموهوبين:



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