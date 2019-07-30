في اولى مبارياته بغرب آسيا.. المنتخب الوطني يهزم لبنان باقدام حسين علي

حسين علي، كان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليهدي اسود الرافدين فوزاً مهماً في مباراة لم ترتقِ الى المستوى المطلوب.

الفوز وضع اسود الرافدين في صدارة المجموعة الاولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط.



وستقام مباراة اخرى من ذات المجموعة، حين يواجه منتخب فلسطين نظيره اليمني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.