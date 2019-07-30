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2019-07-30 | 20:19
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استهل المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بالفوز على لبنان 1-0 في المباراة الافتتاحية التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.
حسين علي، كان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليهدي اسود الرافدين فوزاً مهماً في مباراة لم ترتقِ الى المستوى المطلوب.
الفوز وضع اسود الرافدين في صدارة المجموعة الاولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط.
وستقام مباراة اخرى من ذات المجموعة، حين يواجه منتخب فلسطين نظيره اليمني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
الفوز وضع اسود الرافدين في صدارة المجموعة الاولى مؤقتاً برصيد 3 نقاط.
وستقام مباراة اخرى من ذات المجموعة، حين يواجه منتخب فلسطين نظيره اليمني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر في اولى مبارياته بغرب آسيا.. المنتخب الوطني يهزم لبنان باقدام حسين علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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