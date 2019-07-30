ودياً.. توتنهام يهزم ريال مدريد بهدف نظيف

سجل هدف المباراة الوحيد النجم الإنجليزي هاري كين، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعدما استغل خطأ فادح من البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

مرر مارسيلو الكرة لتسقط في منطقة جزاء النادي الملكي، وتجد الهداف لإنجليزي، الذي لم يتهاون في اسكانها الشباك الإسبانية.



في الشوط الثاني حاول ريال مدريد ادراك التعادل ولكن دون جدية واضحة على مرمى النادي الإنجليزي، بينما توتنهام اهدر العديد من الفرص التي تألق فيها كيلور نافاز والقائم.

وسيواجه ريال مدريد يوم 7 أب المقبل نظيره سالزبرج في المباراة الختامية للفترة التحضيرية قبل الموسم الجديد.

