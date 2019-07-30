ودياً.. توتنهام يهزم ريال مدريد بهدف نظيف

2019-07-30 | 19:52
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تلقى ريال مدريد الإسباني خسارة بهدف نظيف أمام نظيره توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا، بمدينة ميونخ الألمانية، بكأس أودي الودية.
مرر مارسيلو الكرة لتسقط في منطقة جزاء النادي الملكي، وتجد الهداف لإنجليزي، الذي لم يتهاون في اسكانها الشباك الإسبانية.
في الشوط الثاني حاول ريال مدريد ادراك التعادل ولكن دون جدية واضحة على مرمى النادي الإنجليزي، بينما توتنهام اهدر العديد من الفرص التي تألق فيها كيلور نافاز والقائم.
وسيواجه ريال مدريد يوم 7 أب المقبل نظيره سالزبرج في المباراة الختامية للفترة التحضيرية قبل الموسم الجديد.
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