ميمي يكشف سبب الانتقال للدحيل.. ويؤكد: اتطلع لحصد لقب الهداف

وقال ميمي في حديثه امام وسائل الاعلام، إن "انضمامي للدحيل خطوة مهمة في مشواري الاحترافي وهو نادي كبير ومعروف وصاحب بطولات ويضم الكثير من اللاعبين الجيدين وكذلك محترفين مميزين وفضلت الانضمام له لانه نادي معروف في الخليج وفي اسيا واتمنى تحقيق البطولات مع الفريق وتقديم مستويات تليق باسم الدحيل".وواصل مهند حديثه قائلا: "نطمح في تخطي السد والوصول للدور ربع النهائي في دوري ابطال ايضا بالتأكيد اطمح في التتويج بالالقاب مع النادي وان اقدم له الاضافة المطلوبة، واعلم ان المطلوب مني الكثير من الاداء داخل الملعب والظهور الجيد محليا وقاريا وبالتأكيد اطمح في الحصول على لقب الهداف وزملائي سيتعاونون معي بصورة كبيرة".

واختتم مهند حديثه بتقديم الدعوة للجماهير العراقية المتواجدة في الدوحة قائلا لهم: "اطمح في وجود مساندة جماهيرية خاصة من الجماهير العراقية المقيمة في الدوحة والتي انتظر تواجدها في الملعب وتقديم الدعم المعنوي لي في المباريات".



ومن جانبه قال المدرب روي فاريا للاعلاميين: "انا سعيد بتواجد مهند علي في النادي واعلم ان الدحيل لم يكن الفريق الوحيد الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب ولكن في النهاية نجحنا في الحصول على توقيعه والان الخطوة الاولى، هي تواجد اللاعب معنا وتبقى لنا عمل كبير في الفترة القادمة حتى ينسجم سريعا مع زملائه ويقدم الاضافة القوية التي يحتاجها الفريق خاصة وانه مهاجم صاحب حساسية عالية امام المرمى واتمنى ان يقدم معنا موسم جديد".