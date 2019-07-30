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2019-07-30 | 19:47
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قدمت ادارة نادي الدحيل القطري، محترف الفريق الجديد المحترف العراقي مهند علي "ميمي" لوسائل الاعلام وسط حضور اعلامي كبير وتواجد لمدرب الفريق روي فاريا والمدرير الرياضي فرج المري.
وواصل مهند حديثه قائلا: "نطمح في تخطي السد والوصول للدور ربع النهائي في دوري ابطال ايضا بالتأكيد اطمح في التتويج بالالقاب مع النادي وان اقدم له الاضافة المطلوبة، واعلم ان المطلوب مني الكثير من الاداء داخل الملعب والظهور الجيد محليا وقاريا وبالتأكيد اطمح في الحصول على لقب الهداف وزملائي سيتعاونون معي بصورة كبيرة".
واختتم مهند حديثه بتقديم الدعوة للجماهير العراقية المتواجدة في الدوحة قائلا لهم: "اطمح في وجود مساندة جماهيرية خاصة من الجماهير العراقية المقيمة في الدوحة والتي انتظر تواجدها في الملعب وتقديم الدعم المعنوي لي في المباريات".
ومن جانبه قال المدرب روي فاريا للاعلاميين: "انا سعيد بتواجد مهند علي في النادي واعلم ان الدحيل لم يكن الفريق الوحيد الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب ولكن في النهاية نجحنا في الحصول على توقيعه والان الخطوة الاولى، هي تواجد اللاعب معنا وتبقى لنا عمل كبير في الفترة القادمة حتى ينسجم سريعا مع زملائه ويقدم الاضافة القوية التي يحتاجها الفريق خاصة وانه مهاجم صاحب حساسية عالية امام المرمى واتمنى ان يقدم معنا موسم جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر ميمي يكشف سبب الانتقال للدحيل.. ويؤكد: اتطلع لحصد لقب الهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.