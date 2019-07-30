الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابيين اثنين في أيمن الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في أيمن الموصل. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في الجانب الايمن من الموصل حيث عمل أحد الارهابيين في صنف الدفاع الجوي سلاح مقاومة الطائرات بمنطقة وادي حجر".



وأضافت أن "الآخر كان يعمل مقاتلاً بما يسمى ( ديوان الجند)، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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