الشرطة الاتحادية تعتقل سارق الحجاج والمسافرين قرب مطار بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، إعتقال سارق الحجاج والمسافرين في ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد شمالي غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات بوجود عصابة تقوم بسرقة الحجاج والمسافرين داخل كراج عباس بن فرناس في بغداد، تم نصب كمين من قبل قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الاول الفرقة الآلية وبدعم استخباري تم ضبط المتهم (ج. ع. ط) بالجرم المشهود بعد تقديم شكوى من قبل أحد المواطنين ضده".



واضافت القيادة، أنه "تم إحالة المتهم إلى مكتب إجرام حي العامل لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه".

