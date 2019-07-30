الموريتانيون يشيدون بالتناوب السلمي على السلطة في بلادهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محللون ومواطنون موريتانيون يشيدون بالتناوب السلمي على السلطة في بلادهم. بننه ولد عابدين محلل سياسي يؤكد أن التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا إيجابي لقارة أفريقيا والعالم كله. شيخنا ولد بوبكر مواطن موريتاني يذكر أن تبادل الرؤساء للسلطة بسلمية في مصلحة موريتانيا وشعبها. السيد ولد عبدالله محلل سياسي وناشط في الأغلبية الحاكمة، يصرح بأن التناوب السلمي للسلطة في موريتانيا فريد من نوعه. طيبة بنت الغوث صحفية تؤكد أن موريتانيا عاشت في الانتخابات الأخيرة تجربة ديمقراطية مميزة.

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