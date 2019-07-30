مقتل 5 في انفجار جنوب غربي باكستان

قُتل 5 أشخاص بينهم شرطيان وأصيب 27 آخرون، الثلاثاء، في انفجار قرب مركز للشرطة في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان بعد أسبوع من تفجير مماثل أسفر عن مقتل شخصين.

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وقال عبدالرزاق تشيما قائد شرطة المدينة إن دراجة نارية ملغومة انفجرت مستهدفة عربة "فان" للشرطة متوقفة خارج المركز في قلب المنطقة التجارية المزدحمة في كويتا.

وفي تفجير مماثل، الثلاثاء الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب 16 آخرون عندما انفجرت دراجة نارية ملغومة خارج متجر في كويتا.

وأدى العنف في إقليم بلوخستان، المتاخم لأفغانستان وإيران، إلى تفاقم القلق بشأن أمن الاستثمارات لا سيما في مشروع للطاقة من المزمع أن يمتد من غرب الصين إلى ميناء جوادر جنوبي باكستان.