كاتب تركي: غياب الرقابة بالجيش يهدد بانهيار النظام

حذر الكاتب التركي إيسار كاراكاش من أن غياب الرقابة الديمقراطية وآليات العقاب القانونية ضد الإهمال الوظيفي تسبب في فشل القوات المسلحة التركية كمؤسسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه من أن ذلك الفشل قد يقود إلى انهيار النظام برمته.

وقال كاراكاش في مقال نشره موقع "أحوال" التركي، اليوم الثلاثاء: "إن الدفاع إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الصحة والتعليم والعدالة؛ لذلك يجب أن يخضع الجيش للقواعد نفسها التي تخضع لها المؤسسات الأخرى".

ويرى كاراكاش أن مقتل آلاف الجنود من الجيش التركي أثناء قتالهم ضد حزب العمال الكردستاني- منذ بداية تمرده في عام 1984- دليل على فشل القوات المسلحة التركية.

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وأضاف الكاتب أن فشل الجيش التركي أصبح أكثر وضوحا منذ محاولة الانقلاب يوليو/تموز 2016، مشيرا إلى إقالة ما يقرب من نصف الرتب العليا من مناصبهم وسجن قطاع كبير منهم منذ ذلك الحين بتهمة الانتماء إلى حركة غولن التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير الانقلاب.

وأوضح كاراكاش أن السبب وراء فشل الجيش التركي كمؤسسة هو عدم خضوعه للرقابة البرلمانية والقانونية، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات ضد الممارسات الخاطئة؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

وشدد الكاتب على أن الرقابة هي العامل الذي يحدد كفاءة الأداء لأي مؤسسة، وأن القوات المسلحة التركية ينبغي أن تخضع لإشراف سياسي من قبل البرلمان ورقابة قانونية من قبل ديوان المحاسبة.

وأوضح أن الجيش التركي لديه محاكم استئناف وإدارية خاصة به، مؤكدا أن تلك المحاكم ليست موجودة في أي بلد ديمقراطي، وأن شكاوى الفساد والإهمال تعرض على أشخاص عاملين بالمؤسسة نفسها.

كما أشار الكاتب إلى أن النظام السياسي الجديد في تركيا لا يخضع للرقابة القانونية أو السياسية وأن البرلمان لا يملك سلطة الرقابة على النظام الرئاسي وميزانيته.

وأضاف أن المحاكم التركية لا يُسمح لها بمحاسبة أصحاب النفوذ.