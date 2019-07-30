السودان يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث "الأبيض"

شكلت السلطات السودانية لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض.

وأوكل الصادق الطيب عبدالله حاكم ولاية "شمال كردفان" رئاسة اللجنة إلى صلاح عبدالرحيم حجير كبير المستشارين، والعميد شرطة محمد علي عبدالجبار عضواً ومقرراً، واختيار ممثل للفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض، وممثل لكل من الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية.

وقال إن قراره يأتي تحقيقا للعدالة واستجلاء للحقائق والملابسات التي صاحبت احتجاجات الطلاب الأخيرة بمدينة الأبيض وعملاً بأحكام قانون لجان التحقيق لسنة 1954.

وأوضح القرار أن "اللجنة ستعمل على التحري والتحقيق من الأسباب والجهات التي دفعت الطلاب إلى الخروج في الاحتجاجات وفقا لقانون لجان التحقيق وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المحتجين وحصر الخسائر والأضرار التي حدثت في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

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ونوه القرار بأن "على لجنة التحقيق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل إنجاز مهامها، كما دعا القرار رئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار".

ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن مدينة الأبيض شهدت الإثنين احتجاجات نفذها طلاب المدارس جراء ما اعتبروه "انعدام المواصلات وغلاء الخبز".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 5 طلاب قتلوا أثناء محاولة الأجهزة الأمنية تفريق الاحتجاجات.

بينما لم يصدر أي تعقيب من الجهات الرسمية الحكومية حول وجود ضحايا من عدمه.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبدالجبار إن الحصيلة الكلية لضحايا الاحتجاجات بالبلاد منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى مطلع يوليو/تموز بلغت 184 قتيلا.