الارشيف / اخبار العالم

الكويت.. حجز قيادي بمنصب كبير في قضية رشوة “الداخلية”

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الكويت.. حجز قيادي بمنصب كبير في قضية رشوة “الداخلية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365

واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في قضية تلقي رشوة بوزارة الداخلية والمتهم فيها ضابط وعسكري سابق، وطلبت من المباحث جمع التحريات.

وقال مصدر مطلع، وفقاً لـ«القبس»: «إن النيابة أمرت باستمرار حجز قيادي كبير بالداخلية على ذمة القضية، بعد قرار حبس الضابط والعسكري لمدة 21 يوماً في السجن المركزي».

Advertisements

واشار المصدر إلى أن النيابة طلبت كشوف الحسابات البنكية للمتهمين للوقوف على أدق التفاصيل في القضية.

وأوضح المصدر أن النيابة تتشدد في مثل هذه القضايا، نظراً لخطورتها البالغة على المجتمع، لذا طلبت جمع المزيد من المعلومات التي تسفر عنها التحريات.

وعما إذا كان هناك متهمون جدد سيضافون إلى المتهمين الثلاثة، أجاب المصدر قائلاً: «حتى الآن لا يمكن الجزم بذلك، والأيام المقبلة ستكشف التفاصيل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. حجز قيادي بمنصب كبير في قضية رشوة “الداخلية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا