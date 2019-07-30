طفل فلسطيني عمره 4 أعوام يستفز ضمير العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

استفزت إسرائيل الضمير العالمي أمس عندما استدعت شرطتها طفلا فلسطينيا لم يتجاوز أربعة أعوام ونصف العام من سكان شرق القدس للتحقيق معه.

وانتقدت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها «الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ أربعة أعوام ونصف العام برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة».

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وقالت الدائرة إن هذا الأمر «ما كان له ليكون لولا الدعم والغطاء الأمريكي وصمت المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون والإجماع الدولي».

وأعلنت عائلة الطفل محمد عليان تلقيه أمس أمر استدعاء للتحقيق من الشرطة الإسرائيلية بتهمة ضلوعه في إلقاء حجارة على دوريات الشرطة في منطقة سكنه في بلدة العيساوي شرق القدس.

وصرح والد الطفل بعد جلسة تحقيق قصيرة معه بأن الشرطة الإسرائيلية هددت باعتقال طفله وإرساله إلى مركز تأهيل في حال تكرار مشاركته في حوادث إلقاء حجارة باتجاه دورياتها، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاستدعاء تم توجيهه إلى والد الطفل لتحذيره من مغبة مشاركة الطفل في أعمال شغب وإلقاء حجارة.