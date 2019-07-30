اليمن تطالب العالم بالتصدي لمجازر الحوثيين الدموية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عبرت الحكومة اليمنية الشرعية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار ميليشيات الحوثي المتمردة في ارتكاب المجازر الدموية ضد المدنيين، وآخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وأكد مصدر حكومي أن هذا السلوك هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني.

وأكد في بيان رسمي أن المجزرة الدموية التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني.

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ولفت المصدر إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للميليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة وجريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالعاصمة صنعاء، استهدفت مواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر «السواد» بمديرية «سنحان» جنوبي العاصمة.

ودمرت مقاتلات التحالف غرفة عمليات تابعة لمسلحي الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، وضربت الغارات غرفة العمليات في وادي”حضوان” الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من المسلحين الحوثيين، كما استهدفت تجمعات للحوثيين في وادي “الفحلوين” بالمديرية ذاتها، وأسفرت الغارات عن قتلى وتدمير آليات تابعة لها.

إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة الأممية واستهداف الأحياء السكنية بمناطق حيس والتحيتا بالحديدة، وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الإرهابية واصلت استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة، كما شنت قصفا مكثفا بقذائف الهاون صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح الواقعة في الشمال الشرقي لمدينة الحديدة، وواصلت بقايا جيوب الميليشيات المتمركزة في مناطق نائية استهداف مواقع للقوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه بالحديدة.

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