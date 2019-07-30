«ممكن أطلب من الرئيس طلب.. أتمنى تسمع صوتي» .. موقف إنساني للرئيس السيسي مع «ام كلثوم» : انا نفسي أسمع صوتك

الموجز

شهدالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطلبت هديل ماجد، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يسمح لها بالغناء أمامه، قائلة "فخورة كوني مصرية، ملقبة بأم كلثوم أولادنا".

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وأضافت هديل، موجهة حديثها للرئيس السيسي: "ممكن أطلب من الرئيس طلب.. أتمنى تسمع صوتي، ممكن، هغني مقطع لأم كلثوم من أغنية مصر تتحدث عن نفسها".

ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "دا أنا نفسي أسمع صوتك، اتفضلي".

وهديل ماجد من مطربي مهرجان "أولادنا" لذوي الاحتياجات الخاصة.