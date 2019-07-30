الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لماكرون أن واشنطن هي أصل الأزمة وطهران ترحب بالحوار

أعلنت الرئاسة ال​إيران​ية، أنّ "الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أكّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّ ​طهران​ هي الضامن الأول لأمن خطوط الملاحة في ​مضيق هرمز​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "روحاني أكّد لماكرون أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ هي أصل الأزمة، وإيران ترحّب بالحوار وبأي حلول عادلة".