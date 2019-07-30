أعلنت الرئاسة الإيرانية، أنّ "الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكّد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ طهران هي الضامن الأول لأمن خطوط الملاحة في مضيق هرمز".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "روحاني أكّد لماكرون أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي أصل الأزمة، وإيران ترحّب بالحوار وبأي حلول عادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لماكرون أن واشنطن هي أصل الأزمة وطهران ترحب بالحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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