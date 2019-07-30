محاكمة شقيق منفّذ اعتداء مانشستر عام 2017 ستبدأ في تشرين الثاني المقبل

قرّرت محكمة بريطانية، أن تبدأ محاكمة شقيق منفّذ الهجوم الانتحاري في ​مانشستر​ عام 2017 ​سلمان العبيدي​، هاشم العبيدي، في تشرين الثاني المقبل، بعد أن سلّمته حكومة الوفاق الليبية إلى ​بريطانيا​.

ويبلغ هاشم العبيدي، 22 عامًا وهو متّهم بشراء مواد كيميائيّة تستخدم في صناعة العبوات وصنع صواعق للعبوة، والمساهمة في شراء سيارة لتخزين المكوّنات.

وكان سلمان العبيدي قد فجّر نفسه في 22 أيار 2017 عند مخرج قاعة كبرى للحفلات، كانت تحيي فيها مغنية البوب الأميركية أريانا غراندي حفلًا موسيقيًّا. وقُتل 22 شخصًا في الاعتداء، بينهم سبعة أطفال، فيما أصيب نحو مئة بجروح.

واعتُقل هاشم العبيدي بعد أيام من تنفيذ شقيقه الاعتداء الانتحاري، لكّنه لم يسلّم لبريطانيا إلّا في تموز الحالي.