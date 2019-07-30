اتهم مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ "الدول الغربية في ​مجلس الأمن​ بالسعي إلى الحفاظ على "الجيب الإرهابي" في إدلب لاستخدامه مستقبلا بهدف محاربة ​السلطات السورية​ الشرعية "، موضحًا أن "الشيء نفسه يحدث في كل مرة عندما يقترب أي جيب إرهابي جديد من نهايته في ​سوريا​، هذا ما حصل للوضع حول الجانب الشرقي من حلب، و​الغوطة الشرقية​، والآن تضرب الماكينة الدعائية من كل أسلحتها بسبب الأوضاع في إدلب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الغرب يحافظ على الجيب الإرهابي بإدلب لاستخدامه ضد السلطات السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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