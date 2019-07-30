وزارة المالية السعودية أعلنت إيداع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان، أنّ "السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي"، موضحةً أنّ "هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف".
ويأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات قيمتها 500 مليون دولار، أُعلنت في نيسان الماضي.
وكان قد أعلن وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان اليوم، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2019، حيث بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام نحو 5.7 مليارات ريال، مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.
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