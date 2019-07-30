فتح تحقيق بـ"افتعال أعمال شغب على نطاق واسع" في روسيا اثر تظاهرة للمعارضة

أعلن لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق بتهم "افتعال أعمال شغب على نطاق واسع" ضدّ عناصر ​الشرطة الروسية​ ومسؤولين، وهي جريمة تعرّض المُدان بها للحبس لمدّة تصل إلى 15 عامًا، وذلك على خلفيّة التظاهر نهاية الأسبوع للمطالبة بانتخابات نزيهة.

وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيق لن يقتصر على المنظّمين بل سيشمل المشاركين في التظاهر"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق خلُص إلى أنّه قبل تظاهرة غير مرخّص لها، نَشر عدد من الأشخاص مرارًا على ​الإنترنت​ دعوات للمشاركة فيها، مدركين تمامًا أنّ هذه الأفعال قد تؤدّي إلى أعمال شغب على نطاق واسع".

وركّزت اللجنة على أنّ "المشاركين في تظاهرة السبت خرقوا النظام العام واستخدموا ​العنف​ ضدّ السلطات وشلّوا حركة السير في وسط العاصمة الروسية ​موسكو​".