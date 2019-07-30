أ.ف.ب: إسرائيل تنظر في السماح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة "ج"

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "مسؤولًا كشف أنّ ​إسرائيل​ تنظر في السماح للفلسطينيين بالبناء في جزء من ​الضفة الغربية​ المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة، لكن مع استمرارها في التوسّع الاستيطاني".

ولفت المسؤول، إلى أنّ "الخطة قيد النظر من قبل الوزراء، وأنّه في حال تطبيقها ستسمح ببناء 700 منزل فلسطيني في الضفة الغربية مقابل بناء 6000 منزل في المستوطنات". مع الإشارة إلى أنّ المستوطنات تُعتبر غير قانونيّة بموجب القانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من زيارة متوقّعة لمستشار الرئيس الأميركي وصهره ​جاريد كوشنر​ الّذي يعدّ خطة للسلام بين إسرائيل و​الفلسطينيين​.

وتشكّل المناطق "ج" أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وهي أراضي تمثّل من الناحية النظريّة جزءًا من ​الدولة الفلسطينية​ المستقبليّة على أساس حل الدولتين.