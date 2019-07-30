أعلن مجلس القضاء الأعلى، أنّ "أحد نواب الأمة، تناول بتاريخ 29 تموز 2019، عبر وسائل الإعلام، النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بكلامٍ يتضمّن تهمًا افتراضيّة بحقّها وبعيدٍ عن الموضوعيّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى يدين بشدّة هذا الكلام، ويؤكّد عدم وجود ما يبرّر إقدام متعاطي الشأن العام على التهجّم على أيّ قاضٍ في معرض قيامه بمهامه والتجريح به، بما ينال من ثقة المجتمع بالقضاء". وذكّر بأنّ "القضاة يقومون بمهامهم الجسام في أشدّ الظروف صعوبة، وهم لا يتوانون عن تحمُّل مسؤوليّاتهم بكلّ مناقبيّة، واضعين نصب أعينهم إحقاق الحق وتطبيق القانون؛ ويهيب بالجميع عدم زجّ القضاء في التجاذبات السياسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الأعلى ردا على أحد النواب: لا مبرر للتهجم على أي قاض بمعرض قيامه بمهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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