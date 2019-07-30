الحريري ترأس اجتماعين للجنتين المكلفتين متابعة ملفي المقالع والكسارات والنفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة دراسة المخطّط التوجيهي للمقالع والكسارات، في حضور الوزراء: علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، وائل أبو فاعور وفادي جريصاتي وعدد من المستشارين.
من ثمّ، ترأس الحريري اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع النفايات، في حضور الوزراء: أكرم شهيب، محمود قماطي، مي شدياق، يوسف فنيانوس وفادي جريصاتي، بالإضافة إلى رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" نبيل الجسر وعدد من المستشارين.
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