الحريري ترأس اجتماعين للجنتين المكلفتين متابعة ملفي المقالع والكسارات والنفايات

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة دراسة المخطّط التوجيهي للمقالع والكسارات، في حضور الوزراء: ​علي حسن خليل​، ​يوسف فنيانوس​، ​وائل أبو فاعور​ و​فادي جريصاتي​ وعدد من المستشارين.

من ثمّ، ترأس الحريري اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة موضوع ​النفايات​، في حضور الوزراء: ​أكرم شهيب​، ​محمود قماطي​، ​مي شدياق​، يوسف فنيانوس وفادي جريصاتي، بالإضافة إلى رئيس "مجلس الإنماء والإعمار" ​نبيل الجسر​ وعدد من المستشارين.