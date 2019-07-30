أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في حديث تلفزيوني له أن "هناك رفضا كاملا لاعادة فتح ​مطمر الناعمة​ وفتح مطمر في ​الشوف​ في الوقت الحاضر امر غير وارد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله: فتح مطمر في الشوف في الوقت الحاضر امر غير وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.