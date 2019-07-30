سقلاوي: ندعم زراعة التبغ بمبالغ هامة جدا ونشجع العائلات الريفية على العمل في هذا القطاع

أكّد مدير عام ​الريجي​ ​ناصيف سقلاوي​، في حديث تلفزيوني، أن "زراعة ​التبغ​ في ​لبنان​ شهدت تطورًا كبيرًا في ​الجنوب​ و​الشمال​ و​البقاع​ لكن مع الأسف هناك تحديات كبيرة تواجه هذه ​الزراعة​"، موضحًا أنه "لدينا برنامج مكافحة عمل ​الأطفال​ لكننا نصطدم مع سماسرة تشغّل أطفالًا وأشخاصًا من جنسيات غير لبنانية، والتحدي الثاني هو استخدام المفرط للمبيدات يؤذي التبغ وريّه بمياه غير نظيفة".

وشدد سقلاوي على "أننا ندعم زراعة التبغ بمبالغ هامة جدًا كما أننا نشجّع العائلات الريفية على العمل في هذا القطاع ولدينا 25 ألف عائلة مزارعة"، موضحًا أن "75 في المئة من العائدات تأخذها الدولة".

ولفت الى أن "توقيع اتفاقيات مع الشركات الأجنبية سمحت بالقيام بـ"قفزة" غير متوقعة"، مبينًا أنه "تم تحسين آليات العمل وجودة المنتج وهذا ما جعل الشركات الأجنبية تطرق على بابنا".