أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ ان "لامركزية ​النفايات​ هي المدماك الأول لمعالجة الأزمة، ونحتاج الى مجلس وزراء"، معتبراً أنه "لا بديل الا ان تمر خطة وزير ​البيئة​ لمعالجة ازمة النفايات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: لا بديل الا ان تمر خطة وزير البيئة لمعالجة ازمة النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.