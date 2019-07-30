إخلاء سبيل فنان بعد التحقيق معه بقضية مخدرات

أصدر قاضي التحقيق الأول في ​النبطية​ محمد بري مذكرة توقيف بحق الفنان أ . ز بقضية ​المخدرات​، وعلم موقع "الفن" أنه تم التحقيق مع الفنان في ​مكتب مكافحة المخدرات​ في النبطية، ومن بعدها تم إخلاء سبيله. للمزيد من التفاصيل انقرهنا

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