LBC: الحل الذي يتم درسه بالسراي هو رفع مستوى الطمر في الخلايا الصحية بمطمر الجديدة

علمت قناة "LBC" عن إجتماع لجنة ال​نفايات​ في ​السراي الحكومي​ أن "الحل الذي يتم درسه هو رفع مستوى الطمر في الخلايا الصحية القائمة في مطمر ​الجديدة​ وليس بتوسعة المطمر، وهو الطرح الذي يلقى رفضا"، مشيرة ً الى أن "هناك مشروع حل قد يتبلور في ​الساعات​ الـ48 المقبلة لنفايات اهدن ​زغرتا​ و​المنية​ ​الضنية​".

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